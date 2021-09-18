'Son Yaz'ın yeni sezon posteri yayınlandı!

Yapımını O3 Medya’nın, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Semih Bağcı’nın oturduğu, başrollerini Alperen Duymaz, Ali Atay, Hafsanur Sancaktutan ve Birce Akalay’ın paylaştığı FOX’un sevilen dizisi “Son Yaz”ın 2. sezon posteri yayınlandı.Bugün yeni sezonuyla FOX ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanan dizinin dikkat çeken yeni sezon posteri yayınlandı. Posterde yer alan 4 başrol oyuncusu duruşlarıyla göz doldururken sosyal medyada büyük beğeni topladı.Yeni sezon posteri ile dizinin hayranları arasında yeni bir heyecan rüzgarı estiren “Son Yaz” nefes kesen hikayesi, sürükleyici temposu ve güçlü isimleri ile bugün 20.00’deFOX’ta!