Son Yaz'ın yeni sezon tanıtımı yayınlandı!

Kısa süre içerisinde sosyal medyada yayılan tanıtım çok beğenilirken, dizinin hayranları arasında da büyük heyecan yarattı. Pek çok yorum alan dizinin 2. sezonunda ise izleyiciyi beklenmedik yeni gelişmeler bekliyor.“Son Yaz” evreninde hiçbir şey eskisi gibi değildir. Ne Selim eski Selim, ne de Akgün eski Akgün’dür. Çıktıkları o son yolculukta yaşananlar sonrasında ‘bundan böyle sen ve ben diye bir şey yok’ cümlesiyle yolları tamamen ayıran Akgün ve Selim için artık geri dönüş yoktur.Başrollerini Alperen Duymaz, Ali Atay, Hafsanur Sancaktutan ve Birce Akalay’ın paylaştığı “Son Yaz”ın kadrosunda Arif Pişkin, Sezer Koç, Halil Babür, Yılmaz Bayraktar, Yasemin Yazıcı, Yunus Narin, Onur Bay, Yaprak Medine, Tayfun Sav, Ata Nedim Arman, Cengiz Okuyucu, İlda Özgürel ve Zuhal Gencer gibi birbirinden değerli isimler yer alıyor. Heyecan ve gerilim dozu yüksek hikayesiyle “Son Yaz”, Eylül’de FOX’ta.