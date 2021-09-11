'Son Yaz'ın yeni sezonundan bir fragman daha!

Yapımını O3 Medya’nın, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Semih Bağcı’nın oturduğu, senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur’un kaleme aldığı FOX’un sevilen dizisi “Son Yaz”ın 2. sezonu için geri sayım başladı. Yeni sezonda, hikayesini İstanbul’a taşıyan “Son Yaz”, 18 Eylül Cumartesi saat 20.00’de başlıyor.Alperen Duymaz, Ali Atay, Hafsanur Sancaktutan, Arif Pişkin, Sezer Koç, Halil Babür, Yasemin Yazıcı, Yunus Narin, Ata Nedim Arman, Cengiz Okuyucu’dan oluşan kadrosuyla dikkat çeken dizisinin yeni sezonundan 3. fragman da yayınlandı.