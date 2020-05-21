Soner Arıca’dan Öğrencilerle Gençlik Marşı

Pop müziğin sevilen ismi Soner Arıca 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında online düzenlenen organizasyonda 17 öğrenciyle bir araya geldi.

21.05.2020 12:01 Kültür-Sanat

Soner Arıca’dan Öğrencilerle Gençlik Marşı Online etkinlik

Sanatçı, Müzik Öğretmeni arkadaşı Evrim Dökme Bostancı’nın davetiyle Bahçeşehir Koleji Kurtköy Kampüsü müzik bölümü öğrencileriyle online bir araya gelerek “Gençlik Marşı” nı söyledi. Öğrencilerin çaldıkları enstrümanlarla evlerinden katıldıkları organizasyona, Aracı da evinden katıldı.
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