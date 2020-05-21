Online etkinlik
Sanatçı, Müzik Öğretmeni arkadaşı Evrim Dökme Bostancı’nın davetiyle Bahçeşehir Koleji Kurtköy Kampüsü müzik bölümü öğrencileriyle online bir araya gelerek “Gençlik Marşı” nı söyledi. Öğrencilerin çaldıkları enstrümanlarla evlerinden katıldıkları organizasyona, Aracı da evinden katıldı.
Soner Arıca’dan Öğrencilerle Gençlik Marşı
Pop müziğin sevilen ismi Soner Arıca 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında online düzenlenen organizasyonda 17 öğrenciyle bir araya geldi.
21.05.2020 12:01 Kültür-Sanat