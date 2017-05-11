Soner Olgun'dan ''Ela Gözlüm'e'' klip!

“Herkes için türküler” sloganıyla yayınlanan, çağdaş müziğin her türlü form ve olanaklarının kullanıldığı albümünün ikinci klibi de "Ela Gözlüm" isimli esere çekildi...

Müzik - 11 Mayıs 2017 09:59
Soner Olgun'dan ''Ela Gözlüm'e'' klip!
Türk müziğinin alternatif ismi Soner Olgun, Türkiye’nin çeşitli yörelerinden türkülerin yer aldığı 12 eserden oluşan "Efsane Türküler" albümünü geçtiğimiz haftalarda yayınlamıştı...

Soner Olgun'a klip çekiminde albümün ilk klibinde olduğu gibi ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Zeynep Gülmez eşlik etti...

Geniş bir ekiple 2 gün boyunca Fethiye’nin doğal ve tarihi mekanlarında, genç ve başarılı yönetmen Ersin Taş tarafından çekilen "Ela Gözlüm" klibi yayında...

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