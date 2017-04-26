Soner Olgun'un geçtiğimiz hafta yayımladığı "Efsane Türküler" albümünün lansmanı, Etiler Sahne'de yapıldı. Metin Uca'nın sunuculuğunu üstlendiği geccede albümdeki türkülerin tamamını orkestrası eşliğinde seslendiren Olgun'u, Ferhat Göçer, Keremcem, Ömür Gedik, Metin Zakoğlu, Nazan Şoray, Zeynep Gülmez, Kürşat Başar ve Zeynep Talu'nun aralarında olduğu ünlü isimler yalnız bırakmadı. Geceye katılan dostlarını tek tek sahneye davet eden Soner Olgun, performansıyla unutulmaz bir gecceye imza attı.
Soner Olgun'un albüm lansmanı!
(DHA) - MÜZİSYEN Soner Olgun, yeni albümü "Efsane Türküler"in lansmanında sanatçı dostları tarafından yalnız bırakılmadı.Müzik - 26 Nisan 2017 14:28
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