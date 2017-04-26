Soner Olgun'un albüm lansmanı!

Müzik - 26 Nisan 2017 14:28

Soner Olgun'un geçtiğimiz hafta yayımladığı "Efsane Türküler" albümünün lansmanı, Etiler Sahne'de yapıldı. Metin Uca'nın sunuculuğunu üstlendiği geccede albümdeki türkülerin tamamını orkestrası eşliğinde seslendiren Olgun'u, Ferhat Göçer, Keremcem, Ömür Gedik, Metin Zakoğlu, Nazan Şoray, Zeynep Gülmez, Kürşat Başar ve Zeynep Talu'nun aralarında olduğu ünlü isimler yalnız bırakmadı. Geceye katılan dostlarını tek tek sahneye davet eden Soner Olgun, performansıyla unutulmaz bir gecceye imza attı.