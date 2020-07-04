Soner Sarıkabadayı'dan 'Dibine Dibine'

Düzenlemesi ünlü aranjör Osman Çetin imzası taşıyan “Dibine Dibine “ şarkısının mastering çalışması ise dünyaca ünlü Türk DJ İlkay Şencan tarafından yapıldı. “Dibine Dibine” şarkısının sözlerinin videodaki görsel anlatımındaki başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Sarıkabadayı’nın ünlü oyuncu Ayla Algan’dan oyunculuk dersleri aldığı ortaya çıktı.“Dibine Dibine” şarkısı slow şarkıların sonbahar kış aylarında çıkarılması kuralına ters çıkış tarihi olan Temmuz ayında çıkarılması, Soner Sarıkabadayı şarkılarının mevsimlik şarkılar olmadığı iddiası ile müzik severlerle buluşmaya hazırlanıyor.