Songül Karlı, Müge Anlı'ya başvuracak!

Songül Karlı, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını cevapladı. “Dişimle, tırnağımla kazandım. Adam olsa benim paramı yemez” diye isyan eden Karlı, sosyal medyada bir internet kullanıcısının “Eski eşinize açtığınız dava ne durumda, arsayı geri alabilecek misiniz?” sorusuna “Müge Anlı’da bitecek gibi görünüyor. Sülalece oturup canlı yayında anlatsınlar. Biraz daha rezil olsunlar az kaldı” dedi.Karlı, eski eşinin daha önce iki kadını da aynı yöntemle dolandırdığını iddia etti.(Kaynak: milliyet.com.tr)