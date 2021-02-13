Songül Karlı'dan şoke eden itiraf: Reyting için evlendim!

Şarkıcı Songül Karlı, 2012 yılında nikah masasına oturduğu Metin Yüncü tarafından dolandırıldığını iddia ederek "Çocuğumla bir ekmeğe muhtaç kaldım" demişti. Yüncü yüzünden evine haciz geldiğini söyleyen Karlı, evliliği hakkında yeni açıklamalarda bulundu.Magazin Noteri'ne konuşan 47 yaşındaki şarkıcı, "Adam yok adam... Oturduğum sitede birçok manken, oyuncu, şarkıcı var, hepsi yalnız. Birçok güzel ve çalışkan kadın var, adam yok. Piyasadaki erkekler çok iyi tiyatrocu. Oynuyor hepsi... Bir sürü ünlü kadınla birlikte olmak ve skor yapmak peşindeler. Son kocam bile meşhur olma derdindeydi" dedi.Yıllar önce bir evlilik programının sunuculuğunu yapan ve Yüncü ile de canlı yayında evlenen Karlı, eski eşi ile reyting uğruna evlendiğini söyledi.Ünlü şarkıcı, "Yaptığımız program bir kere 89. olunca yapımcılar geldi, "Artık evleneceksin" dedi ve böyle gelişti. Yoksa Metin Yüncü, çok gördüğüm, tanıdığım ve sevdiğim bir insan da değildi. Dört yıllık evliliğimizde bir sene bile evde değildi, 40 kere kolilerini kapıya koydum." dedi.5 yıllık evliliğinde 4 kez ayrılmak istediğini ve 4 kez dayak yediğini belirten Karlı, eski eşinin "Sen burada oturacaksın, bana çocuk yapacaksın. Seni öldürürüm, gebertirim" diyerek, kendisini tehdit ettiğini iddia etmişti.[Kaynak: hurriyet.com.tr]