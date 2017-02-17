Sonsuz Aşk fragmanı yayınlandı

Sinema - 17 Şubat 2017 12:33

Murat Yıldırım ile Fahriye Evcen'in 'Sonsuz Aşk'ı

Çekimleri İstanbul’da başlayıp Cunda’da devam eden Sonsuz Aşk, fragmanında yer alan romantik sahnelerle de dikkat çekti. 24 Mart’ta vizyona girecek olan Sonsuz Aşk filmi, kardeşiyle kurduğu mütevazi düzende, küçük mutluluklarla yaşamını renklendiren Zeynep (Fahriye Evcen) ve genç yaşta kendini işine adayan Profesör Doktor Can’ın (Murat Yıldırım) ezber bozan aşklarını, karşılarına çıkan engelleri ve başlayan sonsuz aşkı konu ediniyor.Can ve Zeynep’in tüm ezberleri bozan ancak beraberinde aşılması zor engelleri de getiren sonsuz aşkını anlatan, sevginin tüm önyargıları yıkan gücü ve fedakarlık üzerine yürek burkan hikayesiyle “Sonuz Aşk” 24 Mart’ta vizyonda…Yapımını TAFF’ın, yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın yaptığı, senaryosunu Deniz Akçay Katıksız’ın yazdığı kadrosunda Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım’ın yanı sıra Fatih Al, Filiz Ahmet, Zeynep Özder, Nazlı Pınar Kaya, Didem İnselel ve Ege Aydan gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Sonsuz Aşk filminin, merakla beklenen fragmanı seyirciyle buluştu.