“Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum” demişti... Yeliz Yeşilmen'den yeni açıklama...

Yeliz Yeşilmen’in gözyaşları! "Sonu gelmeyen acılarım var!"

Daha önce gözyaşları içinde çektiği videoları Instagram'dan paylaşan Yeliz Yeşilmen, “Dinmeyen, bitmeyen, sonu gelmeyen acılarım var. Anlatacak, paylaşacak kimsem yok. İçimdeki duyguları dökmezsem aklımı kaçırabilirim, ölebilirim.” demişti.“Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum” açıklamasıyla dikkat çeken Yeliz Yeşilmen bu kez eşiyle kamera karşısına geçerek yeni bir açıklamada bulundu. Yeliz Yeşilmen, "Biraz tatsız olaylar yaşandı. Kendi aramızda çözmeye çalıştığımız sorunlarımız var. Zamana bırakıyoruz. Çözdüğümüzde açıklama yapacağız. Şu anda aynı evde kalıyoruz. Bizim iki çocuğumuz var. Aile içinde böyle tatsız olaylar oluyor. Bunun üçüncü şahıslarla alakası yok" dedi.