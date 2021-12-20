Sosyal medya bunu konuşuyor! Canlı yayında küfür etti!

Astrologlar Dinçer Güner ile Hande Kazanova, 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına katıldı. Canlı yayına enerjik bir şekilde giriş yapan astrolog Dinçer Güner, "Yıla böyle mi gireceğiz?" sorusu karşısında uzun süre akıllardan çıkmayacak bir küfre imza attı. Ünlü astrolog “S*ki tutarak giriyoruz yeni yıla." dedi. Program sunucuları Güner'e gülerek canlı yayında olduklarını hatırlatırken, Güner de şaşırarak, "Başladık mı?" diye sordu.