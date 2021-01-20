Sosyal medya ele verdi! İşte Zehra Yılmaz'ın yeni aşkı!

Zehra Yılmaz ile Cem Belevi, geçtiğimiz yıl evlilik kararı almıştı. Belevi, sürpriz bir evlenme teklifinde bulunmuştu. Oyuncunun doğum günü için tekne turu ayarlayan şarkıcı, karada ise romantik bir hazırlık yapmıştı.Yılmaz, mumlar ve kalplerle süslenen sahildeki alanda “İlk gördüğümde anlamıştım. Seni ömrümün sonuna kadar seveceğim. Benimle evlenir misin?” diyen Belevi'ye “Evet” cevabını vermişti.Temmuz 2020'de sevgilisi Zehra Yılmaz'a evlenme teklifi eden Cem Belevi, daha sonra ilişkilerini gözden geçirme kararı aldıklarını açıklamıştı. Evlilik hazırlığı yaparken ilişkilerine ara veren ikili, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi de bırakmıştı.Şarkıcı Cem Belevi'yle evlilik yolundayken sürpriz ayrılık haberiyle sevenlerine büyük şaşkınlık yaratan Zehra Yılmaz'ın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. 26 yaşındaki oyuncunun, bir dönem Ayça Ayşin Turan ve Derya Açıkgöz'le aşk yaşayan iş insanı Ümit Oruç'la birlikte olduğu konuşuluyor. İddiaya göre çiçeği burnunda sevgililer, yaklaşık bir aydır beraber.Zehra Yılmaz'ın Instagram'dan paylaştığı kar üzerindeki kareye, iş insanın kalp emojisi koyması ve oyuncunun yanıt vermesi dikkatlerden kaçmadı.