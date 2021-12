Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı!

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burak Can Övüç ‘polislere karşı görevini yaptırmamak için direnme' suçundan yargılandığı dava karara bağlandı. Duruşmada savunmasını yapan sanık Burak Can Övüç, “Ben sadece video kaydı aldım. Polislere karşı herhangi bir hakaretim olmadı. Karakola da kendi aracımla gittim. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum” dedi.Mahkemede Burak Can Övüç’ün avukatı, müvekkilinin üzerine atılı suçu işlediğini gösteren herhangi bir delilin olmadığını ve önceki savunmalarını tekrar ettiklerini söyleyerek sanığın beraatini istedi. Mahkeme sanık Burak Can Övüç’ü ‘görevini yaptırmamak için direnme’ suçundan 8 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı.