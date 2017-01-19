Sosyal medya Hande Erçel'i konuştu!
Geride bıraktığımız 2016 yılında sosyal medyanın 'En Çok Konuşulan Kadın Oyuncusu' oldu.Magazin - 19 Ocak 2017 16:39
Bir sosyal medya ölçme ve analiz şirketinin gerçekleştirdiği araştırmada 1 Ocak 2016 – 15 Aralık 2016 arasında Twitter, Instagram, Facebook’taki açık sayfalar ve açık olan tüm iletiler incelendi. İnceleme sonunda sosyal medyada en çok konuşulan kadın oyuncunun Hande Erçel olduğu ortaya çıktı. 'Aşk Laftan Anlamaz' dizisinde Hayat karakterine can veren Hande Erçel hakkında sosyal mecralarda 2.882.574 ileti yazıldığı belirlendi. Oyuncunun resmi hesabı ve ilgili tüm etiket ve diğer tag'ler sosyal medya ölçümlemesine dahil edilirken projelerinde canlandırdığı karakterler ölçümleme haricinde tutuldu. Hande Erçel’i 2.048.632 iletiyle Elçin Sangu, 1.188.227 iletiyle Demet Özdemir, 1.082.378 iletiyle Burcu Özberk, 829.606 iletiyle Serenay Sarıkaya takip etti.
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