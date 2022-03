Sosyal medyada Berfu Yenenler-Demet Akalın tartışması!

Berfe Yenenler eşi Eser Yenenler'e birlikte çektikleri bir videoyu sosyal medyadan paylaştı. Güzel ismin bir takipçisi bu videonun altına "Gülmekten sandalyeden düştüm" diye yazdı. Bu yorumu gören Demet Akalın ise kullanıcıya "Sıfır komikler, nasıl gülebiliyorsun? Hele bu zorla gündemde kalayım çabası ay" yorumunu yaptı.Akalın'ın bu yorumu Berfu Yenenler'i oldukça kızdırdı. Sosyal medya hesabından Demet Akalın'ın 'buharlı ütü' paylaşımını ti'ye alan ve tashihli mesaj yayınlayan Yenenler "Use it (Kullan)" yazan beyin şeklindeki lambadan 10 adet sipariş verip "Arkdslr yhaaa sikayet edicem once 127 liraydi sonra 254 lira oldu sonra 381 lira olduu sonra 508 lira olduuu bunu kullanmayan insanlari nereye sikayet ediyorus" notuyla gönderme yaptı.Daha önce online alışveriş sitesinden ütü alan Demet Akalın, sosyal medya hesabından alışverişinin ekran görüntüsünü paylaşarak, "Almayın! 300 liralık el ütüsü önce 600 sonra 940 oldu. 1 saniye içinde! Yuh yani dolandırıyorsunuz milleti, şikayet edeceğim" notunu eklemişti.Ancak paylaşımda bahsi geçen el ütüsünün fiyatının 300 lira olduğu ve Akalın'ın sepetine 3 adet eklediği için fiyatın 940 liraya çıktığı anlaşılmıştı.