Sosyal medyada bu konuşuluyor! Emrah'ın oğlu neden Survivor'da?

Emrah Erdoğan, Acun Ilıcalı'ya Rising Star ve O Ses Türkiye'de programlarında şarkılarını izinsiz kullanması gerekçesiyle dava açmıştı. Görülen dava sonucunda Emrah Erdoğan, haklı bulunmuş ve mahkeme Acun Ilıcalı'nın Emrah Erdoğan'a 84 bin TL ödemesine karar vermişti.Bu yaşananların ardından Emrah'ın küs olduğu oğlu Tayfun Erdoğan'ın Survivor kadrosuna alınması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Twitter kullanıcıları davayı kaybeden Acun Ilıcalı'nın Emrah Erdoğan'ın küs olduğu oğlunu bu sebeple Survivor kadrosuna aldığını iddia etti.İşte o tweetlerden bir kaçı: