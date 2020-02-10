Emrah Erdoğan, Acun Ilıcalı'ya Rising Star ve O Ses Türkiye'de programlarında şarkılarını izinsiz kullanması gerekçesiyle dava açmıştı. Görülen dava sonucunda Emrah Erdoğan, haklı bulunmuş ve mahkeme Acun Ilıcalı'nın Emrah Erdoğan'a 84 bin TL ödemesine karar vermişti.
Bu yaşananların ardından Emrah'ın küs olduğu oğlu Tayfun Erdoğan'ın Survivor kadrosuna alınması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Twitter kullanıcıları davayı kaybeden Acun Ilıcalı'nın Emrah Erdoğan'ın küs olduğu oğlunu bu sebeple Survivor kadrosuna aldığını iddia etti.
İşte o tweetlerden bir kaçı:
Sosyal medyada bu konuşuluyor! Emrah'ın oğlu neden Survivor'da?
Acun Ilıcalı'nın Emrah Erdoğan'ın küs olduğu oğlu Tayfun'u Survivor kadrosuna dahil etmesi sosyal medyada oldukça konuşulan konulardan biri oldu. Emrah Erdoğan, Acun Ilıcalı'ya şarkılarını programlarında izinsiz kullandığı gerekçesiyle dava açmıştı.
10.02.2020 15:30 Magazin