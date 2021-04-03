Sosyal medyada Erkan Petekkaya fırtınası!

“Kırmızı Oda” dizisine Erkan Petekkaya’nın oyunculuğu damga vurdu. Dün akşam yayınlanan bölümün ardından Twitter’da TT olan Petekkaya için “Rol yapmıyor resmen yaşıyor” yorumları yapıldı. Kırmızı Oda'da 'Delikanlı Sadi' karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncu övgü dolu yorumlar aldı.İşte yapılan yorumlardan bazıları:-Erkan Petekkaya sen oynamıyorsun yaşıyorsun Sadi’yi...-İçi sızlamayan, insanım demesin kendine. Delikanlı Sadi, Erkan Petekkaya oyunculuğu içimizi titrettin gecce gecce..-Erkan Petekkaya ayrı çocuk oyuncular ayrı yaşıyor rolünü gerçekten takdire şayan her birisi keşke sadece dizi ve filmlerde olsa böyle yaşamlar.