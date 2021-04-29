Sosyal medyada yeni tartışma; Demet Özdemir mi, Elçin Sangu mu?

Sosyal medyada sık sık dans videoları paylaşan Demet Özdemir'in ardından Elçin Sangu da hünerlerini sergiledi. Güzel oyuncu dans ederken çekilen videosunu Instagram'a yükledi. Sangu'nun bu paylaşımının ardından sosyal medyada yeni bir tartışma başladı; Demet Özdemir mi, Elçin Sangu mu daha iyi dans ediyor?