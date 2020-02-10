Sosyal medyanın estetik üzerinde etkileri!

Özel, sosyal medya kullanımıyla güzellik arzusunun arttığını belirtip "Temelinde beğenilmek olan güzellik olgusu, ideal güzellik algısı kalıplarının yaygınlaşmasına paralel olarak yükseliş gösteriyor. Sağlık nedenleriyle gerçekleştirilen estetik operasyonlar bir kenara, özellikle Instagram’da yükseliş gösteren fenomen ve influencer dalgası, estetik kaygıları hiç olmadığı kadar tetikliyor. Kendisini beğenmeyen, beğenilmediğini düşünen veya daha çok beğenilmek isteyen bireyler, yüzleri başta olmak üzere vücutları için çeşitli estetik operasyonlara başvuruyor. Çoğu araştırmaların da desteklemiş olduğu, çekici insanların toplumda daha kolay statü sahibi olabilip, sosyal medya mecralarında fenomene dönüşerek daha fazla para kazandığı algısı/gerçeği estetik operasyonlar için motivasyon sağlıyor." dedi.Özel, "Artık neredeyse tüm trendleri belirleyen bir vitrine ve podyuma dönüşen sosyal medya Instagram, güzelliğin en çok prim yaptığı sosyal mecra olarak ön plana çıkıyor. Estetik güzelliğe sahip olan insanlar, doğal olarak daha kolay ön plana çıkarak takipçi sayılarını katlayabiliyorlar. Bunun da karşılığında tanınmış bir kişiye dönüşmeleri hem maddi, hem de manevi olarak bireysel ve toplumsal yaşamlarında avantaj sağlıyor. Günümüzde yerel ve ulusal çapta tanıdığımız hemen hemen her fenomenin estetik yaptırmış olduğunu haberlerden takip ve teyit etmek çok kolay. Güzelliklerini estetik operasyonlara borçlu olan ünlülerin eski halleri görüldüğünde, ne kadar doğru yaptıkları sizce de belli olmuyor mu?" dedi.