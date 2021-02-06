Sosyal medyaya Erkan Petekkaya damgası!

Cuma akşamları TV8'de ekrana gelen 'Kırmızı Oda'da Erkan Petekkaya fırtınası devam ediyor. Usta oyuncu geçtiğimiz hafta Sadi karakteriyle diziye dahil olmuştu. Sadi'nin hikayesi ise bu hafta detaylı şekilde anlatılmaya başlandı. Dün akşam ekrana gelen bölümde Erkan Petekkaya performansıyla sosyal medyayı salladı.İşte yazılan bazı tweet'ler:-Kırmızı Oda'daki Dıyarbakirlı Sadi aşırı iyi karakter olmamış mı ya. Bayıldım ben Sadi'ye.-Kırmızı Oda'daki Sadi karakteri,seni ömrümün sonuna kadar izleyebilirim nasıl güzel bir oyuncusun Erkan PETEKKAYA-Erkan Petekkaya oyunculuğu der susarım.-Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda’ya bir geldi, şivesi ve adamlığı ile yıktı geçti!-Erkan Petekkaya'yı bu rolde gerçekten çok başarılı buldum harika oynuyor Sadi'yi bakalım hikayesinde daha derine indiğimizde neler öğreneceğiz.