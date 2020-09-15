Sosyal medyayı sallamıştı! Melisa Sözen karakterini anlattı!

‘Kırmızı Oda’ya ikinci bölümde dahil olan; hukuk fakültesinden birincilikle mezun olmasına karşın karakteri ve davranışlarıyla klinikteki herkesin sabrını zorlayan Alya’nın öyküsü, kısa sürede seyircinin favorileri arasına girdi bile.‘Kırmızı Oda’da hırpani görünüşlü, sıradışı bir karakteri canlandıran ünlü oyuncu Melisa Sözen karakteriyle ilgilli: “Alya’yı gönülden çağırmışım ben, senaryoyu okuduğum zaman uzun zamandır oynamak istediğim karakter tam karşımda duruyordu. Çok özel Alya’nın yeri benim için” şeklinde konuştu.Kırmızı Oda 3. bölüm fragmanı: