Verilere göre, “Cesur ve Güzel”, “Vatanım Sensin” ve “Kara Sevda” sosyal medyada en çok konuşulan diziler olurken, açıklanan haftalık TV reytingi sıralamasında “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” zirvedeydi. İşte araştırmanın detayları…
Medya Takip Merkezi’nin sosyal medya izleme ve ölçme uygulaması DigiLUP’ın her hafta araştırdığı dizilerin sosyal medya performansları açıklandı. Verilere göre, 24 – 30 Nisan tarihleri arasında başrollerinde Tuba Büyüküstün ve Kıvanç Tatlıtuğ’un yer aldığı “Cesur ve Güzel” dizisi #birumut hashtag’i ile 205 bin 926 ileti sayısına ulaşarak listenin zirvesine yerleşti.
Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi “Vatanım Sensin” #seviyorumonu hashtag’i ile 91 bin 883 gönderiyle listenin ikinci sırasında yer alırken, Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Kara Sevda” dizisi #senbenimsin hashtag’i ile 74 bin 6 gönderiye konu olarak üçüncü sırada adından söz ettirdi.
Listenin dördüncü sırasında “Söz” 54 bin 635 iletiye konu olurken, “İçerde” dizisi #obirmelek hashtag’i ile 44 bin 874 iletiyle beşinci sırada yer aldı.
24 - 30 Nisan tarihleri arasındaki reyting total sonuçlarında ise sıralama şu şekildeydi; Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Aşk ve Mavi, İçerde, Söz, Kırgın Çiçekler izlenme oranlarıyla ilk beş sırayı belirlediler.
Sosyal medyayı sallayan diziler!
Medya Takip Merkezi’nin sosyal medya izleme ve ölçme uygulaması DigiLUP, 24 - 30 Nisan tarihleri arasında yayınlanan yerli dizilerin sosyal medya performanslarını açıkladı.Dizi - 06 Mayıs 2017 14:15
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