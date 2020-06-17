Sosyal mesafeli ve maskeli bir yaz geçireceğiz!

- Herkesin nefes almaya, hava almaya ihtiyacı var ama kesinlikle gevşememek gerekiyor. Mutlaka maske takılmalı, öpüşmek, sarılmak, yakın temas yok.- Maske kullanım süresi kullanan kişiden kişiye göre, bulunulan ortama göre değişir.- Kullanılan ve nemlenen, üzerine birkaç kez öksürülmüş olan maske tekrar kullanılmaz. Çünkü ıslanan, nemlenen maske, virüsler ve bakterilerin çoğalması için uygun hale gelir. Bu da sağlık açısından uygunsuz bir durum meydana getirir.- Açık havada da olsa sosyal mesafeye özen göstermek gerekiyor. Açık havada sosyal mesafe izin verdiği sürece birlikte oturulabilir, sohbet edilebilir. Yeter ki sarılıp öpüşmeyin, tokalaşmayın. Herhangi bir temasa girmeyin.- Spor yapanlar efor sarf ederken terliyor ve daha sık nefes alıp veriyor. Efordan sonra yoğun bir şekilde damlacık atılıyor. Bu nedenle spor yapanların sosyal mesafeyi biraz daha uzak tutması gerekir. Efor harcanan zamanlarda yakında insan olmamasına dikkat edilmeli. Hem kendilerini hem de başkalarını tehlikeye sokmamak için dinlenme döneminde maske takmaları uygun olacaktır.- Alışveriş merkezlerine gidilebilir ama en az iki metrelik sosyal mesafe korunmalı. Oturulacaksa seyrek oturmalı. Bir sandalye boş bırakılarak oturulmalı. Mutlaka maske takılmalı.- Marketten aldığımız yiyeceklerde de virüs bulaşabilir. Mümkünse dışarıda veya balkonda havalandırıp, silip ya da yıkayıp buzdolabına koyun.- Denize girebilir ama çok yakın temas olmamalı. Şezlonglar dip dibe olmamalı, aralıklı oturmak gerekir. Plajlar kalabalık olmamalı. Denize girmekte, güneşlenmekte, tatile gitmekte sakınca yok ama mutlaka sosyal mesafe korunmalı. Onun dışında tatil yapılabilir.- Havuz sosyal mesafenin korunması açısından risk oluşturabilir. Dezenfeksiyon sistemlerinin çalıştığından emin olunan havuzlara sosyal mesafeyi korumak şartıyla gidilebilir.- Restoranlarda ya da otellerde masalar birbirinden uzak, bir dolu bir boş şeklinde olmalı ve karşı kaşıya değil, çapraz oturulmalı. Sandalyelerin arası açılmalı. Yemek yerken maske çıkarılacak tabii ki ama sosyal mesafe mutlaka korunacak. Yemek bitiğinde maske tekrar takılacak.- Yemekle virüs bulaşmıyor ama tabii ki yemeği getirip götüren garsonun öksürüp hapşırmaması lazım. Mutlaka maske takmaları gerekir. Yemeği servis eden garsonun hapşırmaması, öksürmemesi çok önemli. Çalışanlar, idareciler çok hassas davranmalı, özen göstermeli.- İş yerlerinde de mutlaka maske takılmalı ve sosyal mesafe korunarak çalışılmalı. Çalışılan ortam sürekli havalandırılmalı.- Yaz boyunca açık hava ve pencereler açık bırakılarak havalandırılan ortamlar tercih edilmeli. Kapalı alanlarda asla kalabalık olmamak gerekir. Çok az kişinin olduğu klimalı ortamlarda da klimanın yönü yukarı doğru olmalı, havayı direkt yüze vermemeli. En önemlisi de klima filtrelerinin temizlenmiş olması.- Açık havada ve açık yüzeylerde virüsün çok fazla kalmadığı açıklandı. Plajlardaki şezlonglar açık havada kalıyor ama kimin ne zaman ellediğini bilemeyeceğimiz için biri temas etmiş gibi düşünerek mutlaka dezenfekte ettirilmeli.