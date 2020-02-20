Sosyete bunu da gördü! "Sevgilisine başkasından hamile kalması için izin verdi"

Sabah Gazetesi yazarlarından Bülent Cankurt çarpıcı bir yazı kaleme aldı. "Mehmet Dereli sevgilisinin başkasından hamile kalmasına izin verdi!" başlıklı yazıda şu iddiaya yer verildi:"Mehmet Dereli'nin beş yıllık sevgilisi Elaine Fonseca hamile; ancak doğacak kızının babası Mehmet Bey değil! Fonseca, Miami'deki bir sperm bankasından aldığı spermle kızına hamile kalmış... Araştırınca öğrendim ki; 37 yaşındaki Elaine Hanım, artık anne olmak istemiş. Ancak Mehmet Bey de, bu yaştan sonra ne evlenmek, ne de baba olmak istemediğini söylemiş. En kötü gününde yanında olan sevgilisi, sperm bankasından çocuk sahibi olma teklifiyle gelince de "Hayır" dememiş. Mehmet Bey'in, nüfusuna almasa da sevgilisinin kızına 'babalık' yapacağına şüphem yok. Böyle vefalı bir sevgiliye ancak böyle bir jestle karşılık verilebilirdi…"