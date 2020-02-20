Sabah Gazetesi yazarlarından Bülent Cankurt çarpıcı bir yazı kaleme aldı. "Mehmet Dereli sevgilisinin başkasından hamile kalmasına izin verdi!" başlıklı yazıda şu iddiaya yer verildi:
"Mehmet Dereli'nin beş yıllık sevgilisi Elaine Fonseca hamile; ancak doğacak kızının babası Mehmet Bey değil! Fonseca, Miami'deki bir sperm bankasından aldığı spermle kızına hamile kalmış... Araştırınca öğrendim ki; 37 yaşındaki Elaine Hanım, artık anne olmak istemiş. Ancak Mehmet Bey de, bu yaştan sonra ne evlenmek, ne de baba olmak istemediğini söylemiş. En kötü gününde yanında olan sevgilisi, sperm bankasından çocuk sahibi olma teklifiyle gelince de "Hayır" dememiş. Mehmet Bey'in, nüfusuna almasa da sevgilisinin kızına 'babalık' yapacağına şüphem yok. Böyle vefalı bir sevgiliye ancak böyle bir jestle karşılık verilebilirdi…"
Sosyete bunu da gördü! "Sevgilisine başkasından hamile kalması için izin verdi"
Bu haber cemiyet hayatında şok etkisi yaratacak türden. 61 yaşındaki iş adamı Mehmet Dereli'nin Brezilyalı sevgilisi Elaine'nin çocuk isteğini "Bu yaştan sonra sorumluluk alamam" diyerek reddettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Gazeteci Bülent Cankurt, Mehmet Dereli'nin sevgilisi Elaine Fonseca'nın bir sperm bankasına başvurup hamile kalmasına izin verdiğini yazdı.
20.02.2020 10:50 Sosyete