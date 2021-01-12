Sosyetik isim, TV programıyla yardıma koşacak

Bizim Çocuklarımız Derneği Başkanı ve iş insanı Sinem Nefesoğlu, sunuculuğunu üstleneceği yeni programıyla ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak için kilometrelerce yol yapacak.'Sinem'e Mektup' isimli programda Sinem Nefesoğlu, kendisine mektup yazan yardıma muhtaç ailelere yardım etmek için yollara düşecek.İhtiyaç olan lokasyonlara anaokulları açan, çalışan annelere nefes olan, Bizim Çocuklarımız Derneği Kurucu Başkanı Sinem Nefesoğlu'nu bu sosyal projede iş, sanat, spor ve cemiyet hayatından dostları yalnız bırakmayacak.Konuyla ilgili açıklama yapan Sinem Nefesoğu, kısa süre sonra Türkiye'nin en büyük kanalında ekrana gelecek programında önceliğinin çocuklar ve anneler olacağını söyledi.Bu programın heyecanıyla, diğer TV projelerini rafa kaldırdığını söyleyen Sinem Nefesoğlu, Sinem'e Mektup isimli sosyal yardım programının çalışmalarına başlandığını, yayına hazır olduğu noktada kanal adını açıklayacağını belirtti.