Sowboard kız ve erkeklerde altın madalya Fransa'nın

Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali’nin (EYOF) üçüncü gününde snowboard cross yarışlarında kızlarda Fransa'dan Agathe Sillieres, erkeklerde yine aynı ülkeden Lucas Cornillat altın madalyanın sahibi oldu.

Diğer Sporlar - 15 Şubat 2017 18:56

Erzurum Palandöken Kardelen Pisti’nde sabah saatlerinde eleme turlarıyla başlayan kız ve erkek snowboard cross mücadeleleri gün boyu devam etti. Erkekler çeyrek final yarışları dört grupta yapıldı. Erkekler ve kızlar çeyrek final grubundan çıkmayı başaran sporcular yarı final mücadelesi verdi.



Kızlar snowboard cross büyük finalde mücadelelerin sonunda topladığı 70 puanla altın madalyayı kazanan isim Fransa’dan Agathe Sillieres olurken, gümüş madalya 56 puanla yarışı tamamlayan Fransız sporcu Kim Martinez’in oldu. Büyük Britanya’dan Ellie Soutter ise yarışı bronz madalyayla tamamladı.



Erkekler snowboard cross büyük finalde altın madalyayı, yarış boyunca elde ettiği 50 puan ile Fransız sporcu Lucas Cornillat kazandı. Ukraynalı Glib Mostovenko 40 puanla sahibi olurken, yarışları 30 puanla tamamlayan Rus sporcu Daniil Donskikh ise bronz madalyaya uzanan isim oldu.



Kaynak: DHA

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