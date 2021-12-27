Soygun Oyunu: Büyük Vurgun geliyor!

Burak Sevinç, Sercan Badur, Selim Bayraktar, Bülent Alkış, Gürkan Deniz Akhanlı, Yağmur Ün, Seren Deniz Yalçın’ın rol aldığı film iki yakın arkadaş; Ali ve Okan’ın girdikleri bir soygun oyununda başlarından geçenleri anlatan bir polisiye komedi filmi.Film, kahramanların yaşadığı macerayı bize bir puzzle şeklinde sunarken, olaylar iki kahramanın kazanmaları gereken, kazanırken de sevdiklerini tehlikeye attıkları bir oyuna dönüşür.Muhteşem bir okul hayatının ardından kendi ayakları üzerinde durmak isteyen iki dostun başından geçen bu hikaye inanılmaz bir soygun planıdır. Ali ve Okan`ın berbat geçen iş hayatlarının sonunda geldikleri açmaz, bir gün en yakın arkadaşları Orhan’ın eve elinde emniyet teşkilatının açmış olduğu sınav haberi getirmesiyle son bulur. Ancak köprüden önceki bu son çıkış da kaçmıştır. İki kafadar dâhinin sınavı geçememesi gariptir ama bu durumlara alışmış olan ikili hayatlarına kaldıkları yerden devam eder. Ancak tek bir farkla...Orhan’ın bir gece yarısı önlerine koyduğu teklifle şaşkına dönerler. Bulundukları hayattan ve parasızlıktan o kadar bıkmışlardır ki bir anlık şeytanın dürtmesiyle büyük bir maceranın içine girerler. Ama hiçbir şey göründüğü gibi değildir.Çekimleri Eylül 2019 döneminde İstanbul`un birçok farklı lokasyonunda gerçekleştirilen sinema filminin, senaryosu Ali Doğançay tarafından kaleme alındı. İkinci kez yönetmenlik koltuğuna oturan Ali Doğançay`ın çektiği, yapımcılığını Ayşen Yıldırım`ın gerçekleştirdiği Soygun Oyunu:Büyük Vurgun, CJ ENM dağıtımıyla 18 Şubat 2022’de vizyonda.