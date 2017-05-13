"Söz"den 'Anneler Günü' sürprizi!

Yapımını ‘TIMS&B’nin, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın yaptığı Türkiye’nin en büyük prodüksiyonlu asker dizisi ‘SÖZ’, Star TV’de ekrana gelecek 7. bölümüyle yine çok konuşulacak.

Dizi - 13 Mayıs 2017 17:00

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın’ın üstlendiği, senaryosunu Ethem Özışık’ın kaleme aldığı bir 'Özel Kuvvet Timi'nin hikayesinin anlatıldığı ‘SÖZ’ ‘Anneler Günü’ne özel bir sürprize de imza atıyor.



Heyecan dolu sahneleriyle pazartesi akşamlarını damgasını vuran ‘SÖZ’ün dün akşam yayınlanan 7. bölüm tanıtımında, Özel Kuvvet Timi üyeleri hiç beklemedikleri bir anda annelerini karşılarında görünce duygusal anlar yaşanıyor. Başarılı müzisyen Soydaner’in ‘SÖZ’ dizisi için yazdığı özel şarkı ise kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.



Türkiye’de ilk kez Genel Kurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen ‘SÖZ’ dizisi, heyecan ve merakla beklenen 7. bölümüyle 15 Mayıs Pazartesi akşamı Star TV ekranlarında…

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.