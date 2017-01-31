Erkeklerde üreme sağlığını etkileyen bir çok etken bulunuyor. Hormanlar, sperm üretimi ve spermlerin kalitesi de bunların başında geliyor. Hormanlar, sperm üretimi, sperm kanallarında spermin taşınması ve cinsel fonksiyonlardaki herhangi bir bozukluk kısırlığa neden oluyor!
Çocuk sahibi olamak isteyen ama olamayan çiftlerde spermin enfeksiyon yönünden araştırılması çok büyük önem taşımaktadır. Özellikle sperm tahlili iyice incelenmelidir. Lökosit artışı olan olgularda semen kültürü yapılarak
tanı konulabilir. Üreyen etkene uygun antibiyotik kullanılarak başarıyla tedavi edilebilirler. Bazen tedaviye
haftalarca devam etmek gerekebilir. Gecikmiş ya da yetersiz tedavi edilen erkeklerde düzeltilemeyecek
derecede ciddi hasar gelişebilir.
Sperm enfeksiyonlarına dikkat!
Çocuk sahibi olamayan erkeklerin dikkat etmesi gereken bir konu...Gecce Erkek - 31 Ocak 2017 19:05
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