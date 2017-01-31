Sperm enfeksiyonlarına dikkat!

Çocuk sahibi olamayan erkeklerin dikkat etmesi gereken bir konu...

Gecce Erkek - 31 Ocak 2017 19:05

Erkeklerde üreme sağlığını etkileyen bir çok etken bulunuyor. Hormanlar, sperm üretimi ve spermlerin kalitesi de bunların başında geliyor. Hormanlar, sperm üretimi, sperm kanallarında spermin taşınması ve cinsel fonksiyonlardaki herhangi bir bozukluk kısırlığa neden oluyor!



Çocuk sahibi olamak isteyen ama olamayan çiftlerde spermin enfeksiyon yönünden araştırılması çok büyük önem taşımaktadır. Özellikle sperm tahlili iyice incelenmelidir. Lökosit artışı olan olgularda semen kültürü yapılarak

tanı konulabilir. Üreyen etkene uygun antibiyotik kullanılarak başarıyla tedavi edilebilirler. Bazen tedaviye

haftalarca devam etmek gerekebilir. Gecikmiş ya da yetersiz tedavi edilen erkeklerde düzeltilemeyecek

derecede ciddi hasar gelişebilir.

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