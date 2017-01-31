Sperm enfeksiyonlarına dikkat!

Çocuk sahibi olamayan erkeklerin dikkat etmesi gereken bir konu...

Gecce Erkek - 31 Ocak 2017 19:05
Sperm enfeksiyonlarına dikkat!
Erkeklerde üreme sağlığını etkileyen bir çok etken bulunuyor. Hormanlar, sperm üretimi ve spermlerin kalitesi de bunların başında geliyor. Hormanlar, sperm üretimi, sperm kanallarında spermin taşınması ve cinsel fonksiyonlardaki herhangi bir bozukluk kısırlığa neden oluyor!

Çocuk sahibi olamak isteyen ama olamayan çiftlerde spermin enfeksiyon yönünden araştırılması çok büyük önem taşımaktadır. Özellikle sperm tahlili iyice incelenmelidir. Lökosit artışı olan olgularda semen kültürü yapılarak
tanı konulabilir. Üreyen etkene uygun antibiyotik kullanılarak başarıyla tedavi edilebilirler. Bazen tedaviye
haftalarca devam etmek gerekebilir. Gecikmiş ya da yetersiz tedavi edilen erkeklerde düzeltilemeyecek
derecede ciddi hasar gelişebilir.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: sperm enfeksiyonu

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

GECCE ERKEK HABERLERİ

  • Spor giyimde şıklık!
  • Saçlarınızın patronu kim?
  • Süslü erkekler!
  • Aldatıyor mu?
  • Daha güçlü kaslar için!
  • Sevişirken ne düşünüyorsunuz?
  • Kısırlığın bilinmeyen sebebi
  • Prostata karşı her gün orgazm!
  • Erkekler bundan kaçıyor!
  • Erkekler dikkat!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Fahriye Evcen: Sana aşığım Burak Özçivit!
  • Yasmin Erbil'den sosyal medyayı sallayan poz!
  • Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye tepki
  • Kara Sevda bitiyor mu? İşte açıklama
  • Bergüzar Korel'den Demet Akalın'a teşekkür
  • İrem Sak'tan 2017 kararı!
  • Erhan Çelik'ten 'edepli' paylaşımı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
Fahriye Evcen: Sana aşığım Burak Özçivit!

EN POPÜLER HABERLER

  • "İçerde"nin 20. bölümünden ilk sahne yayınlandı!
  • Buse Narcı'nın Emre Altuğ'un evindeki fotoğrafı
  • Kara Sevda bitiyor mu? İşte açıklama
  • Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal Yılmaz şov yaptı
  • Aslışah Alkoçlar'dan Ceylan Çapa cevabı!
  • Mahsun Kırmızıgül'e büyük şok!
  • Bülent Ersoy Kapalıçarşı'ya minibüsle girdi
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
"İçerde"nin 20. bölümünden ilk sahne yayınlandı!