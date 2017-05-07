Spor Bakanı Kılıç'tan saldırı açıklaması!

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör'e yaptığı saldırıyı üzüntüyle karşıladı.

Diğer Sporlar - 07 Mayıs 2017 18:12
Spor Bakanı Kılıç'tan saldırı açıklaması!
Bakan Kılıç'ın ayrıca, gerekli incelemenin hemen başlatılacağını söylediği öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Bu arada Gençlik ve Spor Bakanlığı, konuyla ilgili inceleme başlattığını bildirdi.

Bakanlığın açıklaması şöyle;

"Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı'nın Aziz Yıldırım'ın Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e yönelik fiili müdahalesi "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında değerlendirilerek Spor Genel Müdürlüğü tarafından Müfettiş görevlendirmesi yapılmış ve konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır."
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