Spor giyimde şıklık!

Erkekler de stil önerilerine itinayla kulak veriyor ve tavsiyelerimizi harfi harfine uyguluyor!

Gecce Erkek - 30 Ocak 2017 20:31

Modayı yakından takip eden erkek okuyucularımıza spor giyimde şıklık için bazı önerilerimiz var. İşte size spor giyimde şık olabilmenin püf noktaları...



Aman aklınızda olsun, çok dar giyinmek, giydiklerinizin içinde rahat hareket edememek ve allı pullu, şatafatlı olmak şık olmak demek değildir. Spor şık olabilmeniz için öncelikle şık olmak ne demek bunu bilmelisiniz. Oldukça sade giyindiğinizde de, bol kıyafetlerin içerisinde de son derece şık olabilirsiniz.



Spor kıyafetler genellikle günlük yaşantımızda tercih edilir. Bu nedenle her gün standart olmaktan çıkın. Günlük giy çık yaptığınız parçaları ortadan kaldırın. Çünkü günlük kıyafetleriniz sıkıcı olmak zorunda değil. Spor ve şık bir arada olsun istiyorsanız kareli gömlekleri, polo yaka t-shirtleri tercih edebilirsiniz.



Spor kıyafetlerinizi kombinlerken şıklığı yakalayabilmeniz için tamamlayıcı parçaları kullanmaya özen gösterin. İnce kazakları ince gömlek ve ipek kumaşlı pantolonlarla kombinleyin. Dökümlü bir kazağı kargo pantolonlarla veya jeanlerle kombinleyin. Deri mont, trenç ceketler, şık atkılar ile görünümünüze güzel bir hava katabilirsiniz.

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