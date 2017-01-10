Spor Toto All-Star 2017 kadroları açıklandı

Basketbol - 10 Ocak 2017 16:03

Bu yıl ‘Parkenin Sihirbazları Türkiye için Omuz Omuza’ parolasıyla 15 Ocak günü Ülker Sports Arena’da düzenlenecek olan Spor Toto All-Star 2017’nin oylama süreci tamamlandı. Banvit’ten Jordan Theodore’un en yüksek oy rakamına ulaştığı oylama sonucunda Asya ve Avrupa karmaları kesinleşti.Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından bu yıl 14’üncü kez düzenlenecek olan ‘Spor Toto All-Star 2017’de karşı karşıya gelmeye hazırlanan Asya ve Avrupa karmaları belli oldu. 16 Aralık - 9 Ocak tarihleri süresince BSL’nin oylama partneri RedBull.com’un katkılarıyla BSLallstar.com adresinde devam eden oylama sonucunda Banvit’ten Jordan Theodore, 30 bin 727 oyla oylama şampiyonu olurken, Avrupa Karması’nda da Cedi Osman, 23 bin 727 oyla en üst sırada yer aldı. 15 Ocak günü Ülker Sports Arena’da karşı karşıya gelecek iki yıldızlar karmasından Asya Karması’na TOFAŞ’ın Baş Antrenörü Orhun Ene, Avrupa Karması’na ise Anadolu Efes’in teknik patronu Velimir Perasovic koçluk yapacak.Spor Toto All-Star 2017’de oyuna ilk beşte başlayacak oyuncular halk oylamasıyla belirlenirken, yedekler de oylama rakamları ve antrenör tercihleri de göz önünde bulundurularak belirlendi. ‘Parkenin Sihirbazları, Türkiye için Omuz Omuza’ parolasıyla düzenlenen ve tüm gelirleri şehit ve gazi ailelerine bağışlanacak olan organizasyon süresince Parkenin Sihirbazları, Asya ve Avrupa Karmaları’nın gösteri maçının yanı sıra Yetenek, 3 Sayı ve Smaç Yarışmaları’nda maharetlerini sporseverlerin beğenisine sunacak. Sürpriz devre arası etkinliklerinin renk katacağı Spor Toto All-Star 2017, tribünleri dolduran basketbolseverlere çeşitli gösteriler, ödüllü yarışmalar, sürpriz performanslar ve Ülker Sports Arena’nın muhteşem atmosferi ile unutulmaz bir All-Star deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor.15 Ocak günü saat 14:00’te start alacak Spor Toto All-Star 2017, NTV Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.Kaynak:tbf.org.tr