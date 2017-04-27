Spor Toto Süper Lig'de 29. haftada oynanacak 9 müsabakayı yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen listeye göre haftanın maçı olan Medipol Başakşehir-Beşiktaş karşılaşmasını Cüneyt Çakır yönetecek.
28 Nisan Cuma:
20.00 Gaziantepspor-Karabükspor: Özgür Yankaya
29 Nisan Cumartesi:
16.00 Kayserispor-Alanyaspor: Halil Umut Meler
19.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği: Fırat Aydınus
30 Nisan Pazar:
13.00 Kasımpaşa-Akhisar Bel: Arda Kardeşler
16.00 Fenerbahçe-Ç.Rizespor: Ali Palabıyık
19.00 Adanaspor-Antalyaspor: Alper Ulusoy
19.00 M.Başakşehir-Beşiktaş: Cüneyt Çakır
1 Mayıs Pazartesi:
20.00 Bursaspor-Galatasaray: Halis Özkahya
20.00 Osmanlıspor-Konyaspor: Volkan Bayarslan
Kaynak: DHA-Spor
Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta hakemleri!
Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta hakemleri belli olduSpor - 27 Nisan 2017 13:28
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