Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta hakemleri!

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta hakemleri belli oldu

Spor - 27 Nisan 2017 13:28

Spor Toto Süper Lig'de 29. haftada oynanacak 9 müsabakayı yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen listeye göre haftanın maçı olan Medipol Başakşehir-Beşiktaş karşılaşmasını Cüneyt Çakır yönetecek.



28 Nisan Cuma:



20.00 Gaziantepspor-Karabükspor: Özgür Yankaya



29 Nisan Cumartesi:



16.00 Kayserispor-Alanyaspor: Halil Umut Meler



19.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği: Fırat Aydınus



30 Nisan Pazar:



13.00 Kasımpaşa-Akhisar Bel: Arda Kardeşler



16.00 Fenerbahçe-Ç.Rizespor: Ali Palabıyık



19.00 Adanaspor-Antalyaspor: Alper Ulusoy



19.00 M.Başakşehir-Beşiktaş: Cüneyt Çakır



1 Mayıs Pazartesi:



20.00 Bursaspor-Galatasaray: Halis Özkahya



20.00 Osmanlıspor-Konyaspor: Volkan Bayarslan



Kaynak: DHA-Spor

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