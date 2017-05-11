Bursa-Beşiktaş maçını Bülent Yıldırım yönetecek
Haftanın programı ve hakemler şöyle:
12.05.2017
20:00 KAYSERİSPOR-ATİKER KONYASPOR (H) HALİS ÖZKAHYA
20:00 KASIMPAŞA-ÇAYKUR RİZESPOR (H) FIRAT AYDINUS
13.05.2017
16:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR-GENÇLERBİRLİĞİ (H) ALPER ULUSOY
19:00 ADANASPOR-TRABZONSPOR (H) YAŞAR KEMAL UĞURLU
19:00 FENERBAHÇE-ANTALYASPOR (H) METE KALKAVAN
14.05.2017
16:00 OSMANLISPOR-AKHİSAR-(H) BARIŞ ŞİMŞEK
19:00 AYTEMİZ ALANYASPOR-KARDEMİR KARABÜKSPOR (H) ÜMİT ÖZTÜRK
19:00 GAZİANTEPSPOR-GALATASARAY (H) HÜSEYİN GÖÇEK
15.05.2017
20:00 BURSASPOR-BEŞİKTAŞ (H) BÜLENT YILDIRIM
Kaynak:DHA
Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta hakemleri!
Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta hakemleri belli oldu.Spor - 11 Mayıs 2017 13:09
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