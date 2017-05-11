Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta hakemleri!

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta hakemleri belli oldu.

Spor - 11 Mayıs 2017 13:09
Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta hakemleri!
Bursa-Beşiktaş maçını Bülent Yıldırım yönetecek

Haftanın programı ve hakemler şöyle:

12.05.2017

20:00 KAYSERİSPOR-ATİKER KONYASPOR (H) HALİS ÖZKAHYA

20:00 KASIMPAŞA-ÇAYKUR RİZESPOR (H) FIRAT AYDINUS

13.05.2017

16:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR-GENÇLERBİRLİĞİ (H) ALPER ULUSOY

19:00 ADANASPOR-TRABZONSPOR (H) YAŞAR KEMAL UĞURLU

19:00 FENERBAHÇE-ANTALYASPOR (H) METE KALKAVAN

14.05.2017

16:00 OSMANLISPOR-AKHİSAR-(H) BARIŞ ŞİMŞEK

19:00 AYTEMİZ ALANYASPOR-KARDEMİR KARABÜKSPOR (H) ÜMİT ÖZTÜRK

19:00 GAZİANTEPSPOR-GALATASARAY (H) HÜSEYİN GÖÇEK

15.05.2017

20:00 BURSASPOR-BEŞİKTAŞ (H) BÜLENT YILDIRIM

Kaynak:DHA
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