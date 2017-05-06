Spor yaparken bu 3 etkene dikkat!

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen "Spor Yaralanmalarına Genel Yaklaşımlar Sempozyumu" alanında uzman isimlerle öğrencileri bir araya getirdi.

Sağlık - 06 Mayıs 2017 12:08

Etkinlik öncesinde DHA'ya konuşan üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ünal spor yapanların dikkat etmesi gereken noktalara değindi.



Spor yapacak olan her kişinin öncelikle mutlaka doktor kontrolünden geçmesi gerektiğini söyleyen Ünal, "İkinci olarak, antrenamanın süresi, sıklığı ve yoğunluğu üçlüsüne dikkat etmek gerekiyor. Bunlardan biri arttığında diğeri mutlaka azaltılmalı. Eğer kişi üçünü aynı anda arttırırsa sakatlığı da çağırmış olur. Üçüncü olarak ise yapılan spora uygun antrenman yapmak ve koruyucu malzeme kullanımını unutmamak gerekiyor" diye konuştu.



"Spor esnasında en fazla zarar gören bölgelerden biri diz!''



Sempozyumla ilgili de bilgi veren Ünal, "Sempozyumumuzu bu sene biraz daha özele indirdik ve diz bölgesini konu aldık. Sportif aktiviteler esnasında en çok yaralanan bölgelerimizden bir tanesi diz. Artık sadece profesyonel anlamda değil sağlıklı yaşamak için de insanlar spor yapıyor. Bu çok güzel bir şey ancak istemediğimiz bir şekilde sakatlıklar da çok fazla görülüyor. Kliniklere sakatlıkla başvuran kişilere baktığımızda en fazla diz bölgesi sakatlıkları olduğunu görüyoruz" ifadelerinde bulundu.



Üniversitenin Cevizlibağ Yerleşkesinde gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmalarını İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu ve Prof. Dr. Mehmet Ünal yaptı. Spor yaralanmalarında diz bölgesinin ele alındığı sempozyunmda Aziz Alturfan, Demir Budak, Mehmet Aşık, Tunç Alp Kalyon, Kenan Akgün gibi alanında uzman isimler bilgilerini ve tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.



Kaynak:DHA

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