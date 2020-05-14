Spotify’da Aşk 101 Etkisi!

Netflix’in 24 Nisan tarihinde yayınlanan yerli dizisi Aşk 101’in müzikleri Spotify’da büyük ilgi gördü. Gençlik, komedi-drama türünde kaleme alınan ve izleyicileri 1998 yılında liseli bir grup gencin hayatına götüren Aşk 101, onları aynı zamanda 90’lı ve 2000’li yılların müzikleriyle de buluşturdu. Öyle ki, Şebnem Ferah’ın ‘Bugün’ adlı şarkısının Spotify’daki dinlenme oranı dizinin yayınlandığı ilk 10 günde, bir önceki 10 güne kıyasla yüzde 6593 arttı. Dizinin müzikseverlerle buluşturduğu şarkılar arasında sürprizler de var. Örneğin, Erkut Taçkın’ın ‘Sevmek İstiyorum’ adlı şarkısının dinlenme oranı, dizinin seyirciler ile buluşmasından sonraki ilk 10 gün içinde yüzde 3415 artarak en çok dinlenen Aşk 101 soundtrack kayıtları içinde ikinci sıraya yerleşti.Üçüncü sırada ise mor ve ötesi hayranlarının unutamadığı ve bugün yeniden gençlerle buluşan ‘Daha Mutlu Olamam’ yer alıyor. Daha Mutlu Olamam’ın dinlenme oranı, dizinin yayına girmesini takip eden ilk 10 gün içinde yüzde 2589 arttı. Daha Mutlu Olamam ayrıca, Aşk 101 yayınlandıktan iki gün sonra Türkiye TOP 50 Listesi’nde hızla 3’üncü sıraya tırmandı ve takip eden 1 hafta boyunca ilk 5’teki yerini korudu.İşte Aşk 101’in Spotify’da en çok dinlenen TOP 5 şarkısı: (24 Nisan ile 3 Mayıs arasındaki dinlenme oranlarına dayanmaktadır)Bugün – Şebnem FerahSevmek İstiyorum – Erkut TaçkınDaha Mutlu Olamam – mor ve ötesiHayatı Yaşa – DumanBir Sana Bir de Bana – Baba ZulaAşk 101’de yer alan şarkılar Spotify’da büyük ilgi görürken, aynı zamanda müziğin kuşakları birleştiren gücü de bir kez daha ortaya çıktı. Aşk 101’in Spotify’da en çok dinlenen top 5 şarkısı, daha çok 18-24 yaş aralığındaki gençler tarafından dinlendi. Böylece Spotify, o yıllarda doğmamış ya da daha çok küçük olan bir nesil ile bugünün orta yaş mensuplarını aynı şarkılarda buluşturdu.