Stil sahibi olun!

Stil sahibi olmanın kuralı çok basit! Kendinize ne yakışıyorsa onu yapın..

Kadın-Moda - 12 Ocak 2017 10:33
Stil sahibi olun!
İşte stil sahibi olmanın 5 yolu;

Saçınızı teninize uygun bir renkte boyayın.

Yüzünüze uygun makyajı seçin

Giysilerinizle kusurlarınızı saklayın

Kendinize yakışan renkleri tercih edin

Yüzünüze yakışacak bir saç modeli bulun
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