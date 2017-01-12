İşte stil sahibi olmanın 5 yolu;
Saçınızı teninize uygun bir renkte boyayın.
Yüzünüze uygun makyajı seçin
Giysilerinizle kusurlarınızı saklayın
Kendinize yakışan renkleri tercih edin
Yüzünüze yakışacak bir saç modeli bulun
Stil sahibi olun!
Stil sahibi olmanın kuralı çok basit! Kendinize ne yakışıyorsa onu yapın..Kadın-Moda - 12 Ocak 2017 10:33
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