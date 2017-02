'Street Style' moda!

Kadın-Moda - 08 Şubat 2017 22:11

Her gün dışarı çıkan bayanların en büyük problemi 'bugün ne giysem'dir... Akşamdan hazırladıkları kombinler ile sabah uyandıklarında karşılaştıkları hava durumu uyuşmayınca yeniden dolabı karıştırmak ve yeni bir kombin yaratmanız gerekecektir.Aniden gerçekleşen programlara kıyafet uydurmakta zorlanıyorsanız sizler için hazırladığımız her evde bulunabilecek parçalarla yaratılacak kombinlere göz atmalısınız.Aceleyle kombinlenecek kıyafetler için dolabınızda her daim hazır olması gereken bazı parçalara ihtiyaç var. Bunlar, beyaz tişört, pastel renklerde bir hırka, mavi bir blue jean, koyu renkli bir elbise, siyah bir pantolon ve beyaz bir gömlek.. Tüm bunları tamamlayacak kolye, küpe ve ayakkabı tercihlerini size bırakıyoruz...Elbiseler, hırkalar, altına postal botlar.. Hatta saç ve makyajınıza özen gösteremeyeceğiniz durumlarda yardımınıza koşacak şapka ve güneş gözlüklerini de unutmamak gerek..Ne giyeceğim diye çok da telaş etmenize gerek yok, şu ara salaş olmak moda, siz ne giyerseniz giyin sokak modası zaten sizin elinizde!