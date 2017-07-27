Sturm Graz 1-2 Fenerbahçe

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Sturm Graz ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı oynanıyor. Sturm Graz 10. dakikada Hierlander'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Temsilcimiz Fenerbahçe 29. dakikada Maresic'in kendi kalesine attığı golle skoru eşitledi 1-1... Sarı lacivertli ekip 35. dakikada Neustadter'in golüyle maçta 2-1 öne geçti.

Futbol - 27 Temmuz 2017 20:00
Sturm Graz 1-2 Fenerbahçe
İŞTE İLK 11'LER
Sturm Graz:Siebenhandl, Koch, Maresic, Lykogiannis, Potzmann, Röcher, Zuli, Jeggo, Hierlander, Zulechner
Fenerbahçe: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Ozan, Dirar, Alper, Valbuena, Ahmethan

Sturm Graz Fenerbahçe maçı istatistikleri
Türk takımları ile Avusturya takımları Avrupa kupalarında 30 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Avusturya takımlarının 13-11'lik üstünlüğü bulunuyor. Türk takımları Avusturya takımları ile Avrupa kupalarında deplasmanda oynadığı 15 maçın üçünü kazandı. Fenerbahçe Avrupa kupalarında Avusturya takımlarına hiç yenilmedi ve bu maçların tamamında gol attı.
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı sekiz ön eleme turunun sadece birinde elendi; 2010/11 sezonunda PAOK'a elenmişlerdi. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi?nde oynadığı bu sekiz ön eleme turundaki 16 maçta sadece iki kez yenildi. Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında ön elemelerde attığı son dört golün üçü Miroslav Stoch'dan geldi. Sturm Graz Avrupa kupalarında evinde oynadığı son yedi maçın tamamını kaybetti ve bu maçlarda ortalama 2 gol yedi.
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