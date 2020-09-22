Şükran Ovalı anne olduktan sonra kadınların yaşadığı haksızlıklara dikkat çekti!

Menajerimi Ara’nın bu haftaki konuğu Şükran Ovalı anne olan bütün kadınların iş hayatındaki mücadelelerini gerçekçi bir dille ekrana taşıyacak. Kendisini canlandıracak Şükran Ovalı’nın menajeri Kıraç (Barış Falay)’la yer aldığı ön izleme sahnesinde yönetmen görüşmesinden hemen önce yaşadıkları diyalog sektörün sert yüzünü gösterirken erkek hakimiyetini de eleştiriyor.‘Menajerimi Ara’nın eğlenceli ve farklı hikayesi Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak’ın kaleminden çıkarken, dizinin yönetmen koltuğunda Ali Bilgin oturuyor.‘Menajerimi Ara’ her Salı akşamı saat 20.00’de Star TV’de!