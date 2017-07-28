Şükran Ovalı ve Şebnem Bozoklu tatilde!

Magazin - 28 Temmuz 2017 22:00

Güzel oyuncular Şükran Ovalı ve Şebnem Bozoklu, kız kıza Yunanistan'a tatile çıktı.Komşu'da bulunan Spetses Adası'nda tatil yapan Ovalı ve Bozoklu, tatile ait fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşıyorlar. Şebnem Bozoklu'nun geçtiğimiz yıl iç çamaşırıyla denize girerken görüntülenmesinin ardından yurt dışını tercih etmesi dikkatlerden kaçmadı.İkilinin fotoğrafları çok sayıda beğeni alırken Şükran Ovalı'nın paylaşımlarını yoruma kapatması dikkat çekti.