Şükran Ovalı ve Şebnem Bozoklu tatilde!

Spetses Adası'nda tatil yapan Şükran Ovalı ve Şebnem Bozoklu, tatile ait fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşıyor.

Magazin - 28 Temmuz 2017 22:00
Şükran Ovalı ve Şebnem Bozoklu tatilde!
Güzel oyuncular Şükran Ovalı ve Şebnem Bozoklu, kız kıza Yunanistan'a tatile çıktı.

Komşu'da bulunan Spetses Adası'nda tatil yapan Ovalı ve Bozoklu, tatile ait fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşıyorlar. Şebnem Bozoklu'nun geçtiğimiz yıl iç çamaşırıyla denize girerken görüntülenmesinin ardından yurt dışını tercih etmesi dikkatlerden kaçmadı.

İkilinin fotoğrafları çok sayıda beğeni alırken Şükran Ovalı'nın paylaşımlarını yoruma kapatması dikkat çekti.

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