Şükran Ovalı'dan Asena Atalay'a şarkılı gönderme

Dedikodu - 02 Şubat 2017 11:41

Oğulları Çınar'ın nafakasını ödemediği gerekçesiyle eski eşi Caner Erkin'e 451 bin liralık icra takibi başlatan Asena Atalay'a futbolcunun eşi Şükran Ovalı'dan şarkılı gönderme…"AH NE YANDINIZ..."Eşiyle arabada Sezen Aksu'nun son albümünü dinlerken çektiği videoyu instagram'da paylaşan güzel oyuncu, şarkı seçimiyle dikkat çekti.Ovalı, Aksu'nın şarkısının "Ne çok biliyorsunuz / Vıdı vıdı bayılıyorsunuz / E sizin de işiniz bu / Bir nevi çalışıyorsunuz / Boşuna mı vurdu çenenize / Ah ne yandınız / Yetmedi bir de çoluğu çocuğu / Kaynanası, görümcesi / Ebesi, dedesi, atası /Yedi ceddi, bütün sülalesi" şeklindeki sözlerini paylaştı.Oyuncunun şarkının bu bölümünü seçmesi akıllara Erkin'in bir türlü yakasını bırakmayan Asena Atalay'la kızıyla evliyken Erkin'in kendisine tahsis ettiği lüks aracı geri vermediği iddia edilen Atalay'ın babasını getirdi.Kaynak:takvim.com.tr