Şükran Ovalı'dan duyarlı davranış

Oyuncu Şükran Ovalı, kalbinin de güzelliğini bir kez daha kanıtladı. Ünlü oyuncu, bahçesinde doğum yapan kedi ve 5 yavruyu sahiplendi.

Magazin - 21 Nisan 2017 21:05
Şükran Ovalı'dan duyarlı davranış
Bu yılın başında Beşiktaş'ın yıldızı Caner Erkin'le evlenen Şükran Ovalı, anne oldu!

Hayvan sevgisiyle bilinen güzel oyuncu, önceki gün evinin bahçesinde doğum yapan bir kediyi sahiplendi. Anne kediyi yavrularıyla birlikte evine alan Ovalı, ailesinin yeni üyelerinin videosunu çekip bu anları takipçileriyle paylaştı.

Sevilen oyuncu paylaşımına "Kapımın arkasını seçmiş iyi ki! Bahçemde dünyaya getirdi 5 yavrusunu. Sıcak yatağı, maması ve keyfi yerinde. Satın alma arkadaşım, sahiplen" notu düştü.

SATIN ALMAYIN
Barınaktan sahiplendiği Puta adında bir kedisi ve Mila adında bir de köpeği olan güzel oyuncu, daha önce de Kütahya'daki sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezine yaptığı yardımla adından söz ettirmişti.

Ovalı, o dönem nişanlısı olan Caner Erkin'le merkeze köpek maması ve polar battaniye bağışlayarak da alkışları toplamıştı.

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