Bu yılın başında Beşiktaş'ın yıldızı Caner Erkin'le evlenen Şükran Ovalı, anne oldu!
Hayvan sevgisiyle bilinen güzel oyuncu, önceki gün evinin bahçesinde doğum yapan bir kediyi sahiplendi. Anne kediyi yavrularıyla birlikte evine alan Ovalı, ailesinin yeni üyelerinin videosunu çekip bu anları takipçileriyle paylaştı.
Sevilen oyuncu paylaşımına "Kapımın arkasını seçmiş iyi ki! Bahçemde dünyaya getirdi 5 yavrusunu. Sıcak yatağı, maması ve keyfi yerinde. Satın alma arkadaşım, sahiplen" notu düştü.
SATIN ALMAYIN
Barınaktan sahiplendiği Puta adında bir kedisi ve Mila adında bir de köpeği olan güzel oyuncu, daha önce de Kütahya'daki sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezine yaptığı yardımla adından söz ettirmişti.
Ovalı, o dönem nişanlısı olan Caner Erkin'le merkeze köpek maması ve polar battaniye bağışlayarak da alkışları toplamıştı.
Şükran Ovalı'dan duyarlı davranış
Oyuncu Şükran Ovalı, kalbinin de güzelliğini bir kez daha kanıtladı. Ünlü oyuncu, bahçesinde doğum yapan kedi ve 5 yavruyu sahiplendi.Magazin - 21 Nisan 2017 21:05
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Şükran Ovalı
MAGAZİN HABERLERİ
- Sinan Akçıl'dan Demet Akalın'a doğum günü kutlaması
- Göksel'i üzen yorumlar
- Kıvanç Tatlıtuğ'un özel şartları!
- Demet Akalın'dan 5. yıl paylaşımı
- Aşk ve Mavi'de müzik şöleni
- Kenan Doğulu: Beren'le hala sevgili gibiyiz
- Cem Yılmaz'ın gözüne ne oldu?
- Hakan Çalhanoğlu evlendi
- Murat Yıldırım, İmane Elbani'nin üstüne titriyor!
- Reytinglerin galibi hangisi oldu?