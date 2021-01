Şükrü Özyıldız, 'Akıncı'ya böyle hazırlandı!

Türkiye’nin kahramanı Akıncı, her hafta yeni maceralar ve aksiyon dolu sahnelerle atv ekranında izleyiciyle buluşuyor. Dizinin başrolünü canlandıran, Fatih ve Akıncı olmak üzere iki karaktere hayat veren Şükrü Özyıldız’ın bu rolünün perde arkasında büyük bir hazırlık süreci yer alıyor. Ülkesini korumak için her bölümde devam eden bir mücadelenin içinde olan Akıncı karakteri, usta bir silahşör, savunma ve dövüş sahneleriyle yenilmez bir savaşçı. Bu güçlü karakteri canlandırmak için Şükrü Özyıldız, aylar süren bir hazırlık sürecinden geçti.Mental hazırlıkların yanı sıra fiziksel olarak da Akıncı’ya hazırlanan Şükrü Özyıldız’ın çalışmaları eş zamanlı olarak fitness ve silah eğitimleri ile başladı. Nisan 2020’de başlayan eğitim sürecinde her hafta düzenli olarak poligon çalışması yapan ünlü oyuncu silahlarını da ustalıkla kullanan bir seviyeye gelerek kamera karşısına geçti. Dizide hem Akıncı hem de Fatih karakteriyle motosiklet kullanan Şükrü Özyıldız, dizi başlamadan önce motosiklet eğitimi ve ehliyeti aldı.Şükrü Özyıldız aldığı eğitimleri; “Dizi başlamadan dövüşe geri döndüm. Bir alt yapım vardı evet ama asla hedefim süper güçlü olmak ya da hayatını buna adayacak yetkinlikte bir dövüş ustası olmak değildi. Sağlıklı ve donanımlı olmaktı. Bu nedenle dövüşü daha profesyonel olarak çalıştım. Ağırlık idmanlarımı hiç aksatmadan ve daha bir ciddiyetle yapmaya ve profesyonel silah eğitimi almaya başladım. Akıncı silahlarına kendi uzvuymuş gibi hakim. Onun kadar etkili ve pratik kullanmam gerekiyordu. Kendime bu süreçte kattığım yeni bir disiplin oldu ateşli silahlar” sözleriyle özetledi.Şükrü Özyıldız’ın Akıncı serüveni sadece bu hazırlıklarla bitmiyor. Ünlü oyuncu Akıncı’nın her sahnesi öncesinde makyaj ve kostüm hazırlığı için 2 saat ayırıyor ve sonucunda milyonların hayran olduğu Akıncı karakteriyle kamera karşısına geçiyor.Yapımını NTC Medya’nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği, atv ekranlarında yayınlanan Akıncı, cuma akşamları saat 20.00’da izleyiciyle buluşuyor.