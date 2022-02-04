Şükrü Özyıldız: Demet Özdemir çok iyi bir partner

Alice Müzikali provaları hakkında konuşan Şükrü Özyıldız, “Her şey çok güzel gidiyor, yine çok güzel bir gösteri olacak. Sağ olsun seyircilerimizden, ilk üç oyunun biletleri tükendi. Çok güzel geçiyor, zaten hepimiz çok özlemişiz” dedi.11 Şubat’ta Demet Özdemir ile başrolü paylaştığı 'Aşk Taktikleri' filmi hakkında da konuşan başarılı oyuncu, “Onun için de çok heyecanlıyım, çok da güzel bir film oldu. Demet çok iyi bir oyuncu, çok iyi bir partner" ifadelerini kullandı.Doğum günü yaklaşan Özyıldız, “Doğum günümde bağış kampanyası düzenledim. UCİM'e (Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği) bağış yapacağız, çok beğenerek ve takdir ederek takip ettiğim bir kuruluş. Bu yüzden sevenlerimin benim için bu kuruluşa bağış yapmasını istiyorum" açıklamasını yaptı.