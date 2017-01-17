Şükrü Özyıldız evleniyor!

Şükrü Özyıldız, stilist sevgilisi Rabia Yaman'a 120 bin TL'lik tektaş yüzükle evlilik teklifi etti.

Magazin - 18 Ocak 2017 08:00
Şükrü Özyıldız evleniyor!
Şükrü Özyıldız, üç aydır birlikte olduğu stilist sevgilisi Rabia Yaman'a evlilik teklifi ettiği öne sürüldü. Yaman, 120 bin TL'lik tektaş yüzükle çektirdiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.

Son olarak Yılmaz Erdoğan'ın Ekşi Elmalar filminde rol alan Şükrü Özyıldız, ekim ayından beri birlikte olduğu stilist sevgilisi Rabia Yaman'a evlenme teklifi etti ve iddialara göre 'Evet' cevabını aldı.

Tektaş yüzüğü parmağına takan Yaman ise çektirdiği fotoğrafı Instagram sayfasından paylaştı. 120 bin TL değerinde olduğu öğrenilen yüzükle ve oyuncunun kıyafetleriyle objektife poz veren stilist karenin altına, "Hava soğuk, erkek arkadaşının kıyafetini giy" notunu yazarak Özyıldız'a teşekkür etti.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak:aksam.com.tr
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Ünlü modele asitli saldırı
  • Çırılçıplak doğum günü kutlaması
  • Tarık Mengüç’ten İlhan Mansız itirafı!
  • "Ne terbiyesiz kızsın sen ya!"
  • Mehmet Günsür'den 'Fi' açıklaması

Ünlü modele asitli saldırı

MAGAZİN HABERLERİ

  • Bu pozları Instagram'ı sallıyor!
  • İşte en popüler erkek oyuncular!
  • Anıl'ın yeni arkadaşı olay oldu!
  • Başını bile kaldıramadı...
  • Vatanım Sensin'de sürpriz haber!
  • Google’da 'Fi'yi aradılar!
  • Elbani'nin şaşırtan görüntüsü
  • Halit Ergenç'e Pakistan'dan ödül!
  • Aleyna Tilki'nin 'Şoray kanunları'
  • Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Muhteşem Yüzyıl Kösem'de şok ayrılıklar
  • Survivor'dan diskalifiye edildi!
  • İbrahim Erkal için kritik açıklama...
  • Şeyma Subaşı'ndan evlilik itirafı!
  • İçerde'de Melek öldü, ortalık karıştı
  • Gökhan Özoğuz'dan paylaşım açıklaması
  • Zehra Çilingiroğlu okulu bıraktı mı?
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
Muhteşem Yüzyıl Kösem'de şok ayrılıklar