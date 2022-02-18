Şükrü Özyıldız: “Kendine has ritüelleri olan bir insanım”

Şükrü Özyıldız: Demet Özdemir çok iyi bir partner
Şükrü Özyıldız, programın sevilen bölümü “Gözlerimin İçine Bak”ta İbrahim Selim’in “Kendinle evli olsan boşanma nedenin ne olurdu?” sorusuna “Evlenmezdim bir kere… Hadi evlendim diyelim hemen bir strateji yaratırdım. Şaka bir yana ben fazlaca kendi sistemi olan, kendine has ritüelleri olan bir insanım. Kendi dünyama ait belirli bir düzen ve disiplinim var. Bu sebeple beraber yaşaması zor bir insan olabilirim belki. Kimsenin hayatına, özeline karışan biri değilim yalnızca benim kendi düzenim belki karşı tarafa fazla gelebilir.” şeklindeki açıklamasıyla İbrahim Selim ve stüdyodakileri yaşamdaki prensipleri konusunda oldukça etkiledi.
Şükrü Özyıldız'a sette doğum günü!