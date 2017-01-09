Şükrü Özyıldız'dan kar altında aşk ilanı!
Kısa bir süre önce stilist Rabia Yaman'la yeni aşka yelken açan oyuncu Şükrü Özyıldız, sevgilisiyle ilk kez bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.
Magazin - 09 Ocak 2017 20:30
Şükran Ovalı ile ayrıldıktan sonra adı birçok aşk dedikodusuna karışan Şükrü Özyıldız, geçtiğimiz aralık ayında stilist Rabia Yaman ile objektife yakalanmıştı.
Aşk sorusu Şükrü Özyıldız'ı utandırdı
Daha sonra ne yeni aşkıyla ilgili konuşan ne de birlikte görüntülenen Şükrü Özyıldız, bu akşam üzeri sürpriz bir paylaşımda bulundu.
Yakışıklı oyuncu, sevgilisiyle kar altındaki İstanbul sokaklarında çektiği selfie pozunu Instagram hesabından paylaştı. Özyıldız, paylaşımına sevgilisinin hesabını da etiketlerken not olarak ise, kar ve kalp emojileri koydu.
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