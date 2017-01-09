Şükrü Özyıldız'dan kar altında aşk ilanı!

Magazin - 09 Ocak 2017 20:30

Aşk sorusu Şükrü Özyıldız'ı utandırdı

Şükrü Özyıldız'ın yeni partneri Selin Şekerci

Şükran Ovalı ile ayrıldıktan sonra adı birçok aşk dedikodusuna karışan Şükrü Özyıldız, geçtiğimiz aralık ayında stilist Rabia Yaman ile objektife yakalanmıştı.Daha sonra ne yeni aşkıyla ilgili konuşan ne de birlikte görüntülenen Şükrü Özyıldız, bu akşam üzeri sürpriz bir paylaşımda bulundu.Yakışıklı oyuncu, sevgilisiyle kar altındaki İstanbul sokaklarında çektiği selfie pozunu Instagram hesabından paylaştı. Özyıldız, paylaşımına sevgilisinin hesabını da etiketlerken not olarak ise, kar ve kalp emojileri koydu.