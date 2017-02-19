Şükrü Özyıldız'ın sevgili özlemi!

Yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız sevgilisini yanında istiyor..

Magazin - 19 Şubat 2017 09:22
Şükrü Özyıldız'ın sevgili özlemi!
Yeni dizisinin çekimleri başlayan Şükrü Özyıldız, sevgilisi Rabia Yaman ile görüşememekten şikayetçi.

Selin Şekerci ile başrolleri paylaştığı "Çoban Yıldızı" dizisinin çekimleri için bir süredir Kapadokya'da bulunan Şükrü Özyıldız, sevgilisi Rabia Yaman ile görüşememekten şikayetçi.

Özyıldız bu hasretliğe son vermek için sevgilisi Yaman'dan yanına taşınmasını istedi.

Şükrü Özyıldız'dan kar altında aşk ilanı!

Şükrü Özyıldız'dan kar altında aşk ilanı!



Şükrü Özyıldız ve Rabia Yaman evleniyor!

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