Şükrü Özyıldız'ın sevgili özlemi!

Magazin - 19 Şubat 2017 09:22

Şükrü Özyıldız'dan kar altında aşk ilanı!

Yeni dizisinin çekimleri başlayan Şükrü Özyıldız, sevgilisi Rabia Yaman ile görüşememekten şikayetçi.Selin Şekerci ile başrolleri paylaştığı "Çoban Yıldızı" dizisinin çekimleri için bir süredir Kapadokya'da bulunan Şükrü Özyıldız, sevgilisi Rabia Yaman ile görüşememekten şikayetçi.Özyıldız bu hasretliğe son vermek için sevgilisi Yaman'dan yanına taşınmasını istedi.